Весенние каникулы российских школьников предложили продлить из-за коронавируса

Родители могут оставить детей дома и не отправлять на учебу. Такая возможность предусмотрена мерами по борьбе с распространением коронавируса. Уже через неделю в школах начнутся весенние каникулы, которые могут продлить.

«Продление школьных каникул», — цитирует РИА «Новости» одно из поручений, озвученных на совещании правительства.

Как уточнил источник агентства в Кабмине, увеличение каникул стало одной из мер, которые поручили проработать для возможной реализации в дальнейшем.

Утром 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами по вопросам борьбы с коронавирусом. Он поручил создать специальный координационный совет, который будет заниматься ситуацией с инфекцией.

В ближайшее время россияне смогут получать всю информацию об эпидемии в режиме онлайн. Для этого сделают специальную систему. Все, кто прошел карантин, получат больничные листы, а оплата будет проходить в особом порядке. Более того, предусмотрены премии для врачей, отличившихся в борьбе с COVID-19.

Пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. За два с половиной месяца число погибших от инфекции превысило 6,5 тысячи человек. В России насчитывается 63 случая заболевания.