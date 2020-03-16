Больничные россиянам на карантине оплатят в особом порядке
«Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине, а также обеспечить сотрудников медицинских учреждений, связанных с работой по профилактике коронавируса, дополнительными стимулирующими выплатами», — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время оперативного совещания с вице-премьерами.
Кроме того, он поручил сделать фонд для премирования врачей, отличившихся в борьбе с COVID-19. Также в России должны принять закон об онлайн-продаже безрецептурных лекарств, чтобы жители могли их заказывать с доставкой на дом. Этими вопросами займутся вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минфина Антон Силуанов.
«Хочу особо подчеркнуть, что обо всем, что касается коронавируса и борьбы с его распространением, мы будем говорить абсолютно открыто, ничего не скрывая. Рассказывать о том, что происходит, какие прогнозы, с какими трудностями мы сталкиваемся и каких позитивных изменений удалось добиться», — пообещал глава Кабмина.
Мишустин призвал людей отнестись к вводимым мерам с пониманием. Он отметил, что ответственное отношение к своему здоровью поможет справиться с распространением заболевания.
«Чем организованнее и ответственнее мы пройдем этот непростой период, тем быстрее справимся с этой угрозой и сможем нормализовать ситуацию. Прошу вас помогать и беречь друг друга», — подчеркнул премьер.
Сейчас в России зафиксировано 63 случая заражения коронавирусом. Чтобы не допустить распространения болезни, в стране отменили многие рейсы, закрыли границы с другими государствами и перенесли массовые мероприятия. В мире число инфицированных превышает 169 тысяч человек, а летальных исходов насчитывается более 6,5 тысячи. ВОЗ 11 марта объявила о пандемии COVID-19.