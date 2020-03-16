Больничные россиянам на карантине оплатят в особом порядке

Россияне с подозрением на коронавирус должны пройти двухнедельный карантин. При этом они смогут получить выплату по больничному листу. Мишустин поручил ввести особый порядок такой оплаты.

«Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине, а также обеспечить сотрудников медицинских учреждений, связанных с работой по профилактике коронавируса, дополнительными стимулирующими выплатами», — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время оперативного совещания с вице-премьерами.

Кроме того, он поручил сделать фонд для премирования врачей, отличившихся в борьбе с COVID-19. Также в России должны принять закон об онлайн-продаже безрецептурных лекарств, чтобы жители могли их заказывать с доставкой на дом. Этими вопросами займутся вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минфина Антон Силуанов.

«Хочу особо подчеркнуть, что обо всем, что касается коронавируса и борьбы с его распространением, мы будем говорить абсолютно открыто, ничего не скрывая. Рассказывать о том, что происходит, какие прогнозы, с какими трудностями мы сталкиваемся и каких позитивных изменений удалось добиться», — пообещал глава Кабмина.

Мишустин призвал людей отнестись к вводимым мерам с пониманием. Он отметил, что ответственное отношение к своему здоровью поможет справиться с распространением заболевания.

«Чем организованнее и ответственнее мы пройдем этот непростой период, тем быстрее справимся с этой угрозой и сможем нормализовать ситуацию. Прошу вас помогать и беречь друг друга», — подчеркнул премьер.

Сейчас в России зафиксировано 63 случая заражения коронавирусом. Чтобы не допустить распространения болезни, в стране отменили многие рейсы, закрыли границы с другими государствами и перенесли массовые мероприятия. В мире число инфицированных превышает 169 тысяч человек, а летальных исходов насчитывается более 6,5 тысячи. ВОЗ 11 марта объявила о пандемии COVID-19.