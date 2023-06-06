Образование 06 июня 2023, 19:43 Уроки черчения вернут в российские школы Президент России Путин поручил вернуть в школы уроки черчения с 2024 года РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил вернуть в 2024 году в школы уроки черчения. Соответствующий документ опубликовали на сайте Кремля.

«Правительству в целях укрепления кадрового потенциала промышленности обеспечить, начиная с 2024/25 учебного года, освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования», — указали в поручении.

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Глава государства поручил проработать введение учебного курса «Черчение» также для тех лиц, которые получают среднее общее образование по технологическому профилю. Ответственным за исполнение назначили премьер-министр Михаил Мишустин.

Минпросвещения начало изучать вопрос возвращения в российские школы уроков труда, сообщил ранее министр Сергей Кравцов. По его словам, на них у детей и подростков будет возможность сделать что-то своими руками.

В ноябре прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по просвещению подготовить законопроект о трудовом воспитании в школе. Также прозвучало предложение вернуть в школьную программу уроки черчения.