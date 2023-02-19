Общество 19 февраля 2023, 03:07 Черчение и труд предложили вернуть в школьную программу «Известия»: Госдума предложила вернуть в школы уроки черчения и труда РИА «Новости»

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В Госдуме предложили рассмотреть несколько нововведений в школьное образование. Некоторые эксперты считают, что в школы нужно вернуть уроки труда и черчение, сообщили «Известия».

Председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова предложила сменить угол зрения на трудовое воспитание в школе. С ее слов, традиционные уроки труда отличаются от нынешних уроков технологии, ведь последние связаны с «проектной деятельности», а не конкретным навыком.

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Казакова также напомнила, что «привлечение школьников к труду без согласия родителей запрещено», поэтому нужно перефразировать в «привлекать к труду разрешается с согласия совершеннолетних обучающихся или согласия родителей».

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В ноябре 2022 года спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по просвещению подготовить законопроект о трудовом воспитании в школе. Члены комитета предложили вернуть в школьную программу уроки черчения.

Замдиректора Центра социализации и персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС Ирина Пастухова уточнила, что эксперты рассматривают возвращение в школу предмета «Черчение» как возможность подготовить инженеров и технологов.

Ранее депутат Госдумы РФ Яна Лантратова заявила, что российских школьников нужно научить определять фейковую информацию. С предложением инициировать разработку соответствующих методик парламентарий обратилась к главе Минпросвещения Сергею Кравцову.