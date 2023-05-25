25 мая 2023, 12:42
Минпросвещения задумалось о возвращении уроков труда в школы
Кравцов заявил, что Минпросвещения проработает вопрос возвращения уроков труда в школы
Минпросвещения изучает вопрос возвращения в российские школы уроков труда. Об этом заявил на брифинге министр Сергей Кравцов, сообщил ТАСС.
«Мы сейчас прорабатываем, решаем вопрос того, чтобы вернуть урок труда», — отметил министр.
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Он напомнил, что в школах есть урок технологии в дополнение к уроку цифровой технологии. Но на уроках труда у детей и подростков появится возможность сделать что-то своими руками. Кравцов счел это очень важным.
Глава ведомства пояснил, что Минпросвещения поддерживает такую инициативу. Благодаря урокам труда у школьников будет формироваться моторика и развиваться мышление. Министр подчеркнул, что молодой человек должен уметь «забить гроздь», помочь своим родителям после школы.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев предложил разрешить устраивать на работу подростков с 14 лет без согласия органов опеки.
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