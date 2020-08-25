Депутат Госдумы предложил отложить начало учебного года на месяц
Как сообщило РИА «Новости», основанием для инициативы послужила статистика выявления новой случаев коронавируса — около пяти тысяч случаев в день. Поэтому парламентарий считает, что отсрочка на месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов детей и избежать новой волны заболевания.
«Также у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года, что также позволит не создать взрывной нагрузки на медицинскую инфраструктуру», — заявил Власов.
Продление летних каникул на месяц частично поможет студентам, от которых работодатели требуют опыта работы.
«Также данная мера будет способствовать развитию туризма в России, поскольку позволит нашим согражданам с детьми выезжать на южные курорты страны в сентябре», — заявил Власов.
С 1 сентября по желанию родителей школьники Подмосковья смогут перейти на дистанционное обучение. Глава столичного департамента образования и науки Александр Молотков заявил, что ресурсы Московской электронной школы позволяют организовать обучение дома.