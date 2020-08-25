Депутат Госдумы предложил отложить начало учебного года на месяц

Депутат Госдумы Василий Власов от фракции ЛДПР предложил отложить начало учебного года до 1 октября. По его мнению, эта мера позволит избежать новой вспышки коронавирусной инфекции. Он уже направил соответствующее предложение главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

Как сообщило РИА «Новости», основанием для инициативы послужила статистика выявления новой случаев коронавируса — около пяти тысяч случаев в день. Поэтому парламентарий считает, что отсрочка на месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов детей и избежать новой волны заболевания.

«Также у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года, что также позволит не создать взрывной нагрузки на медицинскую инфраструктуру», — заявил Власов.

Продление летних каникул на месяц частично поможет студентам, от которых работодатели требуют опыта работы.

«Также данная мера будет способствовать развитию туризма в России, поскольку позволит нашим согражданам с детьми выезжать на южные курорты страны в сентябре», — заявил Власов.

С 1 сентября по желанию родителей школьники Подмосковья смогут перейти на дистанционное обучение. Глава столичного департамента образования и науки Александр Молотков заявил, что ресурсы Московской электронной школы позволяют организовать обучение дома.