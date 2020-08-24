Первоклашки Москвы смогут пойти на линейки 1 сентября

Торжественные линейки 1 сентября проведут для учащихся первых классов в Москве. Для все остальных организуют праздничные классные часы.

Представители Департамента образования и науки Москвы пояснили, что для первоклассников праздник 1 сентября особенно важен, поэтому для них проведут отдельные линейки.

«Поскольку время начала дня у первоклассников будет иным, с другими учениками они общаться в этот момент не будут. А для школьников со второго по 11 классы педагоги проведут классные часы», — пояснили представители пресс-службы департамента РИА «Новости».

Ранее про «локальные праздники» для первоклашек говорила и заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она также уточнила, что все школы будут работать очно, онлайн-режим не планируют продлевать на следующий учебный год. Чтобы снизить риск передачи коронавирусной инфекции, в учебных заведениях введут специальные меры. Так, например, будут открыты дополнительные входы в здания, чтобы дети не толпились возле дверей. Поменяется расписание звонков и время приема пищи, сами уроки будут начинаться по разному графику. Ранее об этом говорили в Подмосковье.