Спрос на домашние парты и настольные лампы вырос в России

Россияне опасаются, что школьников в новом учебном году могут перевести на дистанционное обучение. В связи с этим они стали активно покупать парты для дома, настольные лампы и глобусы.

«Самоизоляция весной показала, что рабочее место, за которым ребенок в случае обучения дома проводит долгие часы, требует особого подхода. Поэтому перед началом нового учебного года родители явно озадачились обновлением и переоборудованием рабочих мест для своих детей-школьников разного возраста», — пояснила РБК заместитель гендиректора по связям с индустрией в Оzоn Мария Заикина.

Специалисты компании отметили, что для учеников начальной школы родители покупают парты, где есть возможность настраивать наклон столешницы. Письменные столы с ящиками и компьютерные кресла приобретают для школьников постарше. Кроме того, вырос спрос на корректоры для осанки. Их продажи подскочили в 4,6 раза по сравнению с 2019 годом.

Увеличение спроса аналитики заметили еще весной, когда кресла и столы стали покупать в четыре раза чаще. Летом продажи настольных ламп выросли в 2,3 раза, а глобусов — на 46%. Еще увеличился спрос на «стационарные» канцелярские наборы. Специалисты зафиксировали рост на 53%. Помимо этого, в 2,8 раза выросли продажи смарт-часов, которые чаще всего покупают для учеников младших классов.