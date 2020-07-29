Россияне скоро начнут готовить детей к школе. В 2020 году набор первоклассника подорожал на 55%, но число его покупок возросло.

Потребительский спрос на некоторые товары, необходимые для учебы, проанализировали специалисты IT-компании «Платформа ОФД». Результаты исследования привел сайт RT.

За комплект канцелярских принадлежностей, так называемый набор первоклассника, в среднем в июле платили 712 рублей. Сумма оказалась на 55% выше, чем в прошлом году.

Тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, число покупок набора увеличилось на 10%.

Цены на другие школьные товары разные. Например, за рюкзак в июле пришлось отдать около 1563 рублей — на 3% меньше, чем в 2019 году. Их, по данным специалистов, покупали на 38% чаще.

Дневник обойдется в 142 рубля. Сумма превышает чек прошлого года на 34%. Таких покупок стало меньше на 21%.

Заметнее всего подорожали пеналы, которые в июле в среднем стоили 799 рублей — на 60% дороже прошлогоднего ценника. Их тоже покупают реже — на 26%.

По мнению экспертов, готовить детей к школе родители обычно начинают за несколько месяцев до начала учебного года.

В июле продажи готовых наборов с канцелярскими принадлежностями и других товаров с более высоким ценником выросли из-за отложенного спроса. Кроме того, россияне придерживаются практичной и запасливой стратегии потребления.

«Родители выбирали для детей более качественные товары, ценовые предложения которых, как правило, выше обычного», — подчеркнули аналитики.