Подсчитана стоимость сборов ребенка в школу. Дороже всего набор ученика обойдется жителям Казани

На самое необходимое для школьника придется потратить в преддверии нового учебного года около 3180 рублей. Об этом говорят результаты исследования. Его провел аналитический центр сервиса для размещения объявлений.

В обычный комплект комплект школьника входит рюкзак, пенал, спортивная и школьная форма. Их в среднем можно купить за 3180 рублей. Портфель стоит около 1150 рублей, школьная форма — 1060 рублей. Спортивную форму можно найти за 640 рублей, пенал — за 330 рублей, об этом сообщило РИА «Новости».

При этом «расширенный» набор будет стоить дороже — более 20 тысяч рублей. В нем учитывают вещи на случай дистанционного обучения. В него входят ноутбук и компьютерное кресло. Эксперты говорят, что в прошлом году все необходимое можно было приобрести за 19 тысяч рублей.

RT уточнил, что дороже всего собрать ребенка в школу в Казани. За полный комплект для очного и заочного обучения придется потратить свыше 32 тысяч рублей. В Нижнем Новгороде на это уйдет 26 тысяч, в Москве — 24 тысячи.

Дешевле всего нужные вещи будет купить в Тольятти — 16 тысяч рублей, Ульяновске — 17,6 тысячи рублей и Саратове — 17,6 тысячи рублей. Больше всего за год ценник увеличился в Волгограде (+20%), а снизился в Ижевске (−9%). В Иркутске цены остались на прежнем уровне.

Ранее стало известно, что к сентябрю в Подмосковье откроют 21 школу и 18 детских садов.