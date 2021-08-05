Школы получат право самостоятельно вводить удаленку

Решение о переходе на удаленный режим обучения школы, колледжи и педагогические вузы будут принимать самостоятельно с учетом эпидемической ситуации в регионе. Как сообщило РИА «Новости», такой приказ подготовило министерство просвещения.

Документ предусматривает, что образовательное учреждение самостоятельно решит использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в зависимости от того, какая эпидемическая обстановка складывается в регионе.

При этом ученика нужно обеспечить полным доступом к ресурсам, которые помогут ему в образовательном процессе.

О подготовке этого документа глава ведомства Сергей Кравцов заявлял еще в декабре 2020 года. Российские школьники тогда в очередной раз перешли на удаленку из-за роста заражений коронавирусом.

Министр объяснял, что такое решение принято временно и постоянного удаленного режима в образовательных учреждениях не будет.

«Если по объективным причинам субъект России принимает решение о временном переводе школ на дистанционное обучение, то нам нужна современная нормативная база: как организовать этот формат, как будут выставляться оценки, как будет проходить освоение того или иного материала, регламентация», — пояснил Кравцов.

Этот учебный год все российские школы должны начать в обычном режиме. Уроки не будут отменять даже на время выборов. Некоторые избирательные участки располагаются в учебных заведениях.