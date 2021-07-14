Грядущие выборы в Госдуму назначены на 17–19 сентября. Традиционно пункты голосования устраиваются в школах. Поэтому в прессе появились сообщения о том, что на время проведения выборов школьников освободят от уроков. Однако эту информацию опровергли в Центризбиркоме России.

Об этом стало известно «Интерфаксу».

«Мы с Минпросвещения ищем варианты, как наиболее оптимальным образом обеспечить разведение этих процессов. Это не обязательно то, что школьники в дни голосования не будут посещать школы», — сказали в ЦИК РФ.

Сейчас рассматривается вопрос наиболее оптимального варианта для разведения учебного и избирательного процессов. Такую задачу поставила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

В 2020 году в единый день голосования школьников выводили на внешние мероприятия. Например, отправляли в краевые музеи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что выборы в Госдуму будут перенесены на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что распространители подобных слухов хотят помешать подготовке к выборам.