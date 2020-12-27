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    27 декабря 2020, 23:52

    Министр просвещения рассказал о законопроекте об удаленке в школах

    Анатолий Минкин

    Российские школы не отказываются от традиционного очного обучения. Но на сегодняшний день дистанционное способ образования — это вынужденная мера, и она требует выполнения определенных норм. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
    Министр просвещения рассказал о законопроекте об удаленке в школах

    Он напомнил, что сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, который установит порядок перевода школ на дистанционное обучение. По словам министра, о постоянном образовании в таком виде речи не идет.

    «Если по объективным причинам субъект России принимает решение о временном переводе школ на дистанционное обучение, то нам нужна современная нормативная база: как организовать этот формат, как будут выставляться оценки, как будет проходить освоение того или иного материала, регламентация», — пояснил Кравцов.

    Министр подчеркнул, что сейчас ведомство делает все, чтобы во втором полугодии школьники смогли снова вернуться в классы. Он подчеркнул, что полностью ушли на дистанционное обучение 607 заведений по всей стране. Еще 20% школ работает по смешанной системе. В качестве примера он привел Москву, где в классах остались только ученики младшей школы, а шестые — одиннадцатые классы перешли на дистанционное обучение.

    «В целом сегодня есть понимание, что если ситуация не будет ухудшаться, то школы и для старшеклассников после зимних каникул откроются в очном режиме. И не только в Москве, но и в Ростовской области и в других регионах», — сказал Кравцов.

    На время новогодних каникул он попросил учителей не загружать школьников большим объемом домашних заданий. Он напомнил, что каникулы предназначены для отдыха и времяпрепровождения с семьей.