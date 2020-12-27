Министр просвещения рассказал о законопроекте об удаленке в школах

Он напомнил, что сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, который установит порядок перевода школ на дистанционное обучение. По словам министра, о постоянном образовании в таком виде речи не идет.

«Если по объективным причинам субъект России принимает решение о временном переводе школ на дистанционное обучение, то нам нужна современная нормативная база: как организовать этот формат, как будут выставляться оценки, как будет проходить освоение того или иного материала, регламентация», — пояснил Кравцов.

Министр подчеркнул, что сейчас ведомство делает все, чтобы во втором полугодии школьники смогли снова вернуться в классы. Он подчеркнул, что полностью ушли на дистанционное обучение 607 заведений по всей стране. Еще 20% школ работает по смешанной системе. В качестве примера он привел Москву, где в классах остались только ученики младшей школы, а шестые — одиннадцатые классы перешли на дистанционное обучение.

«В целом сегодня есть понимание, что если ситуация не будет ухудшаться, то школы и для старшеклассников после зимних каникул откроются в очном режиме. И не только в Москве, но и в Ростовской области и в других регионах», — сказал Кравцов.

На время новогодних каникул он попросил учителей не загружать школьников большим объемом домашних заданий. Он напомнил, что каникулы предназначены для отдыха и времяпрепровождения с семьей.