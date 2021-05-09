Школьные программы по истории начали проверять

Глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство уже начало проверку программ обучения истории в школах и колледжах. Проверка проходит на предмет полноты сведений о Великой Отечественной войне, сообщило РИА «Новости».

Уже идет проверка программ обучения не только колледжей, но и школ, сказал Кравцов.

Президент России Владимир Путин в апреле в ходе выступления с посланием Федеральному собранию выразил удивление из-за того, что в школьных учебниках по истории практически нет упоминаний о Сталинградской битве, зато учеников при этом знакомят с подробностями войны на «втором фронте». В Минпросвещения после этого пообещали проверить образовательные программы.

В апреле ведомство сообщило, что нашло учебник с недостаточной информацией о Сталинградской битве, о котором говорил Путин. При это проверка показала, что в настоящее время в учебниках из федерального перечня нет ошибок и искажений, существовавших в старых изданиях.

Глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский после выступления президента заявил, что власти уже разработали новый стандарт для школьных учебников по истории.