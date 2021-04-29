Минпросвещения проверит школьные программы по истории после упрека Путина

Образовательные программы, по которым проводятся в школах уроки истории, проверят на полное освещение событий Великой Отечественной войны. Как сообщил ТАСС, об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он напомнил, что после критики президента России Владимира Путина сотрудники ведомства нашли учебник, где недостаточно полно рассказывалось о Сталинградской битве.

«Мы решили провести анализ программ, по которым работают в школах, в том числе по истории», — заявил Кравцов.

Он пояснил, что основная задача — понять, насколько точную и полную информацию российские школьники получают о событиях Великой Отечественной войны.

В пресс-службе министерства уточнили, что в ближайшее время Госдума рассмотрит поправки в федеральный закон «Об образовании», которые усилят контроль за качеством учебной литературы.

В частности, свой федеральный перечень учебников получат колледжи и другие средние учебные заведения профессионального образования.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал, что в одном из учебников не нашел полной информации о Сталинградской битве. После проверки выяснилось, что речь шла о книге «История России и мира» для 11-го класса под редакцией Олега Волобуева. Этот учебник используют на уроках в колледжах.

Как сообщила «Газета.ru», сам автор учебного пособия пояснил, что его учебник используют на уроках для повторения материала, который ученики проходили ранее. Поэтому развернутый объем информации там не требуется.