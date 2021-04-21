Путин удивился содержанию российских учебников по истории

Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию признался, что бывает удивлен, читая российские учебники по истории. Он задался вопросом, кто такие книги выпускает.

«Открываю некоторые учебники школьные, с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно. Все что угодно там написано», — сказал он.

Глава государства отметил, что про Сталинградскую битву там ничего не сказано. По его словам, важно, чтобы ориентирами для молодого поколения были «подвиги предков».

Также во время выступления российский лидер предложил в следующие три года направить 24 миллиарда рублей на обновление музеев, домов культуры, библиотек в малых исторических городах.

Кроме того, он поручил до конца 2024 года построить не менее 1300 школ по всей России. Там смогут учиться миллион детей.

«Нужно установить доплату в пять тысяч рублей для кураторов групп техникумов и колледжей. Надо уделить внимание работе учителей», — подчеркнул Путин.

Семьи, у которых есть дети школьного возраста, единовременно должны получить 10 тысяч рублей. Эти выплаты полагаются и родителям тех, кто только в этом году пойдет в первый класс.