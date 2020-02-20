Таможню с искусственным интеллектом планируется создать в Петербурге за 10 лет

В этом году в СЗТУ уже открылась Северо-Западная электронная таможня. Там находится центр электронного декларирования. Там будет сконцентрирована регистрация товаров. Планируется фиксировать все, что поступает в город на любом виде транспорта. Единственное исключение — водный транспорт.