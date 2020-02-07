Москву назвали лучшей площадкой для развития искусственного интеллекта

Экспериментальный правовой режим будет введен в Москве с 1 июля. По мнению Сачкова, это очень удачная идея.

Он уверен, что проект «будет работать, а не останется на бумаге».

«Москва является лидером по развитию электронного правительства и все что касается нейросетей, искусственного интеллекта это очень удобно для граждан и бизнеса», — пояснил Сачков.