Школьникам разрешили не сдавать тесты на коронавирус

«С детей тесты никто не берет, главная задача — организовать качественный входной контроль, который позволит выявлять детей с высокой температурой», — отметил он.

Несовершеннолетние мало подвержены коронавирусной инфекции. Поэтому основное внимание следует уделять школьным сотрудникам: учителям и администрации.

Никто не будет требовать от педагогов обязательно делать прививку от коронавируса.

Ранее школьникам, которые вернулись с отдыха за границей, разрешили посещать уроки без сдачи теста на коронавирус. При этом региональные власти имеют право самостоятельно ввести подобное правило.

Учебный год начался в школах в традиционном, очном формате. По новым правилам дети не перемещаются между кабинетами, им нельзя общаться с учениками из других классов, а расписание перемен теперь индивидуальное. В Роспотребнадзоре учащимся советуют выполнять упражнения между уроками, это необходимо для расслабления мышц спины и шеи.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 1, 025 миллиона случаев. Среди них 840 949 человек выздоровели, умерли 17 820. Третий день подряд в стране выявляют более пяти тысяч случаев коронавируса.