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    06 сентября 2020, 12:48

    Школьникам разрешили не сдавать тесты на коронавирус

    Алена Макаренко

    От российских школьников в течение всего учебного года не будут требовать сдачу теста на коронавирус. Об этом рассказал первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко, его слова привел ТАСС.
    Школьникам разрешили не сдавать тесты на коронавирус

    «С детей тесты никто не берет, главная задача — организовать качественный входной контроль, который позволит выявлять детей с высокой температурой», — отметил он.

    Несовершеннолетние мало подвержены коронавирусной инфекции. Поэтому основное внимание следует уделять школьным сотрудникам: учителям и администрации.

    Никто не будет требовать от педагогов обязательно делать прививку от коронавируса.

    Ранее школьникам, которые вернулись с отдыха за границей, разрешили посещать уроки без сдачи теста на коронавирус. При этом региональные власти имеют право самостоятельно ввести подобное правило.

    Учебный год начался в школах в традиционном, очном формате. По новым правилам дети не перемещаются между кабинетами, им нельзя общаться с учениками из других классов, а расписание перемен теперь индивидуальное. В Роспотребнадзоре учащимся советуют выполнять упражнения между уроками, это необходимо для расслабления мышц спины и шеи.

    По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 1, 025 миллиона случаев. Среди них 840 949 человек выздоровели, умерли 17 820. Третий день подряд в стране выявляют более пяти тысяч случаев коронавируса.

    Новости SMI.FM