Перемены в школах изменятся из-за COVID-19. Детям рассказали, чем заняться между уроками
Специальную памятку для учащихся специалисты опубликовали на сайте ведомства. Сейчас дети не перемещаются между кабинетами, им нельзя общаться со школьниками из других классов, а расписание перемен сделали индивидуальным.
В Роспотребнадзоре советуют между уроками выполнять упражнения, которые помогут мышцам спины и шеи расслабиться. Гимнастика не помешает и глазам.
Поход в столовую должен получиться организованным: есть дети ходят в установленное для питания класса время. По такому же принципу осуществляется переход в специализированные кабинеты — на уроки физики, химии, труда, иностранного языка и физкультуры. Исключение составляют посещение туалета и медицинского кабинета.
Классы рекомендовано проветривать, когда дети ушли на обед или на занятия в другие помещения. Во время перемен кабинеты необходимо дезинфицировать, а детям лучше носить с собой в школу антисептические салфетки. Ими перед началом урока можно протереть не только руки, но и парту, а также мышку и клавиатуру компьютера при их наличии.
Если же кто-то из детей заболеет, в классе будут проводить «эпидемиологическое расследование».
В России, по последним данным, коронавирус подтвердили более чем у миллиона жителей. Поправились с начала эпидемии 821 169 человек. Скончались — 17 414.