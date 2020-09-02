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    02 сентября 2020, 12:50

    Перемены в школах изменятся из-за COVID-19. Детям рассказали, чем заняться между уроками

    Александра Ломейко

    С 1 сентября в России начался новый учебный год. В школах из-за пандемии коронавируса появились определенные правила, в том числе во время перемен. В Роспотребнадзоре рассказали, чем заняться между уроками.
    Перемены в школах изменятся из-за COVID-19. Детям рассказали, чем заняться между уроками

    Специальную памятку для учащихся специалисты опубликовали на сайте ведомства. Сейчас дети не перемещаются между кабинетами, им нельзя общаться со школьниками из других классов, а расписание перемен сделали индивидуальным.

    В Роспотребнадзоре советуют между уроками выполнять упражнения, которые помогут мышцам спины и шеи расслабиться. Гимнастика не помешает и глазам.

    Поход в столовую должен получиться организованным: есть дети ходят в установленное для питания класса время. По такому же принципу осуществляется переход в специализированные кабинеты — на уроки физики, химии, труда, иностранного языка и физкультуры. Исключение составляют посещение туалета и медицинского кабинета.

    Классы рекомендовано проветривать, когда дети ушли на обед или на занятия в другие помещения. Во время перемен кабинеты необходимо дезинфицировать, а детям лучше носить с собой в школу антисептические салфетки. Ими перед началом урока можно протереть не только руки, но и парту, а также мышку и клавиатуру компьютера при их наличии.

    Если же кто-то из детей заболеет, в классе будут проводить «эпидемиологическое расследование».

    В России, по последним данным, коронавирус подтвердили более чем у миллиона жителей. Поправились с начала эпидемии 821 169 человек. Скончались — 17 414.

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