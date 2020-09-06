Третий день подряд в России выявляют более 5 тысяч случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 5195 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Этот показатель превышает пять тысяч уже третий день подряд.

С начала пандемии нового вируса российские медики выявили 1 025 505 случаев COVID-19. От последствий заражения 2019-nCoV умерли 17 820 человек. Вылечились 840 949 пациентов. Об этом сообщил сайт стопкоронавирус.рф.

Лидером по числу выявленных случаев COVID-19 остается Москва. Болезнь выявили у 266 357 человек (+620 случаев за сутки). Далее идут Подмосковье, Санкт-Петербург, Нижегородская и Свердловская области с показателями 69 199, 37 812, 28 562 и 26038 случаев соответственно.

Ситуация с коронавирусом в России начала стабилизироваться в июне. В регионах отменили жесткие ограничения, которые в марте ввели из-за пандемии. 11 августа РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от 2019-nCoV «Спутник V». На следующей неделе начнется третий этап исследования препарата, который продлится около полугода. В нем примут участие 40 тысяч человек, в том числе добровольцы старше 60 лет.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация начнется не раньше ноября-декабря. Первыми препарат получат жители РФ из группы риска: медики и учителя.