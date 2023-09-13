Образование 13 сентября 2023, 01:49 Российским школьникам окажут психологическую помощь онлайн ТАСС: в России скоро заработает портал психологической помощи школьникам Freepik

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В России скоро заработает специальный портал, на котором школьники смогут получить помощь профессиональных психологов онлайн. Об этот ТАСС рассказал первый замминистра просвещения России Александр Бугаев.

«В ближайшее время, очень скоро заработает», — сообщил чиновник.

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Создание такого портала раннее анонсировал министр просвещения России Сергей Кравцов.

В начале сентября стало известно, что все российские школы перешли на отечественное программное обеспечение. Об этом сообщил Кравцов на церемонии в честь открытия новых учебных заведений в ряде регионов страны с участием президента Владимира Путина.

В конце августа Сергей Кравцов исключил вероятность перехода на полностью дистанционное образование в России. По словам чиновника, в дистанционном обучении не может быть гармоничного развития. Такой формат аннулирует систему воспитания, общение с преподавателями и сверстниками, заявил Кравцов на Общероссийском родительском собрании.