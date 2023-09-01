Технологии 01 сентября 2023, 15:39 Школы в России перешли на отечественное программное обеспечение Минпросвещения: все российские школы перешли на отечественное ПО РИА «Новости»

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Все школы в России перешли на отечественное программное обеспечение. Об этом на церемонии в честь открытия новых учебных заведений в ряде регионов страны с участием президента Владимира Путина заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Вы поручали Минцифры и нам обеспечить переход на российское программное обеспечение. Мы выполнили поставленную задачу, в этом помог опыт ряда субъектов России, а так же Москвы и Московской области», — сказал он.

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В День знаний 1 сентября Путин в формате видеоконференции открыл несколько школ по всей стране, в том числе Ростове-на-Дону и Мариуполе.

Кроме того, позднее в пятницу глава государства проведет урок «Разговор о важном», который посетят 30 учеников российских школ, показавших особые успехи в учебе.

Ранее Кравцов назвал цифровизацию, формирование традиционных ценностей и единого образовательного пространства главными векторами развития образования в России.