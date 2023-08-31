Образование 31 августа 2023, 12:04 Кравцов исключил вероятность полностью дистанционного образования в России Минпросвещения: в России никогда не будет полностью дистанционного образования РИА «Новости»

Читать 360tv в

Дистанционного образования в России нет и никогда не будет. Такой формат учебного процесса аннулирует систему воспитания, общение с преподавателями и сверстниками. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на X Общероссийском родительском собрании. Его словам привел ТАСС.

«У нас нет дистанционного образования, и быть не может, и не будет никогда. <...> Никакого гармоничного развития быть не может в дистанционном обучении», — подчеркнул глава ведомства.

Реклама

Ранее Кравцов назвал сроки перехода школ на единые учебники по всем предметам. Учебные пособия подготовят до конца 2025 года, а их полное внедрение в образовательный процесс произойдет через пять лет.

Глава Минпросвещения также указал, что уже готов единый учебник истории для старшей школы. Он содержит два полностью синхронизированных курса — историю России и всеобщую историю.