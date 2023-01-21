21 января 2023, 14:43
Российских школьников предложили водить на стрельбы для начальной военной подготовки
Депутат Соболев предложил вернуть военную подготовку школьников со стрельбами
Программу начальной военной советского образца необходимо ввести в российских школах, чтобы старшеклассники изучали устройство стрелкового оружия и посещали стрельбища. Такой инициативой в беседе с Ura.ru поделился член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Он подчеркнул, что сам проходил в школе начальную военную подготовку. Учителя рассказывали о средствах защиты и оружии.
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«Даже выезжали на стрельбище какой-нибудь воинской части и стреляли. Восторга было столько, что не было предела. Вот что нужно, чтобы ребенок понимал, что его священный долг — защита нашей великой страны», — заявил Соболев.
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Депутат добавил, что сегодня ученикам старших классов нужно рассказывать о том, как пользоваться оружием, оказать первую медицинскую помощь в результате ранения. Для этого нужна специальная программа.
Генерал-лейтенант добавил, что считает важным ввести преподавание истории страны с первого класса, чтобы к окончанию учебы выпускник отлично знал, через какие испытания и подвиги прошла страна.
Программу начальной военной подготовки сейчас разрабатывает Министерство просвещения. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что основные федеральные программы по этому направлению уже утвердили. Такие уроки появятся в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Но вводить модули в образовательный процесс смогут только с согласия родителей учеников.
Также министерстве еще в прошлом году предлагали ввести во всех классах уроки исторического просвещения. Для начальной школы такой исторический модуль появится в рамках предмета «Окружающий мир».
Школы
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