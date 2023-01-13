Образование 13 января 2023, 14:43 Начальную военную подготовку могут ввести в школах России Минпросвещения сообщило о планах ввести начальную военную подготовку в школах России РИА «Новости»

Читать 360tv в

В российских школах могут ввести возможность проведения начальной военной подготовки по согласованию с родителями учеников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения.

Министр Сергей Кравцов сделал соответствующее заявление, поздравляя учител ОБЖ Геннадия Старунова с победой на премии Российского общества «Знание» в номинации «За просветительскую деятельность в школе». Кравцов вручил педагогу почетный знак Министерства просвещения «Молодость и профессионализм».

Реклама

«Министр сообщил, что уже утверждены федеральные основные общеобразовательные программы, по которым школы при одобрении родительского сообщества могут вводить модуль начальной военной подготовки», — говорится в сообщении.

Реклама

Сергей Кравцов предложил Геннадию Старунову подключиться к этой работе. Тот ответил, что, действительно, «можно сделать очень актуальный курс для школьников».

Минпросвещения утвердило федеральные образовательные программы для школ страны в декабре. Элементы начальной военной подготовки могут ввести как раз в рамках урока ОБЖ.