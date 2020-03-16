Российских школьников предложили освободить от контрольных из-за коронавируса

Родители могут оставить своих детей дома из-за распространения коронавируса. Несмотря на такие меры, во многих школах продолжают проводить контрольные. Ученикам приходится ходить на занятия, в связи с чем проверочные работы предложили отменить.

Ввести запрет на контрольные в начальной и средней школах предложил депутат Госдумы Василий Власов. Свою инициативу он изложил в письме главе Минпросвещения Сергею Кравцову. По словам депутата, далеко не все образовательные учреждения корректируют учебные планы.

В школах продолжают проводить итоговые работы, что вынуждает детей приходить в школу. Такие действия нарушают меры по предотвращению распространения коронавируса.

«Со своей стороны, считаю необходимым отменить проведение любых видов проверочных работ во всех учреждениях начального и среднего общего образования нашей страны до момента прекращения распространения инфекции на территории РФ», — цитирует Власова РИА «Новости».

В своем письме депутат попросил главу Минпросвещения оценить предложение и рассмотреть возможность его реализации.

Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели 5 марта в Москве. До 10 апреля запрещены все массовые мероприятия численностью более пяти тысяч человек. Те, кто приехал из стран, где есть заразившиеся, должны пройти двухнедельный карантин. Занятия в школах продолжаются, но родители могут временно оставить детей дома.