Российских школьников предложили освободить от контрольных из-за коронавируса
Ввести запрет на контрольные в начальной и средней школах предложил депутат Госдумы Василий Власов. Свою инициативу он изложил в письме главе Минпросвещения Сергею Кравцову. По словам депутата, далеко не все образовательные учреждения корректируют учебные планы.
В школах продолжают проводить итоговые работы, что вынуждает детей приходить в школу. Такие действия нарушают меры по предотвращению распространения коронавируса.
«Со своей стороны, считаю необходимым отменить проведение любых видов проверочных работ во всех учреждениях начального и среднего общего образования нашей страны до момента прекращения распространения инфекции на территории РФ», — цитирует Власова РИА «Новости».
В своем письме депутат попросил главу Минпросвещения оценить предложение и рассмотреть возможность его реализации.
Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели 5 марта в Москве. До 10 апреля запрещены все массовые мероприятия численностью более пяти тысяч человек. Те, кто приехал из стран, где есть заразившиеся, должны пройти двухнедельный карантин. Занятия в школах продолжаются, но родители могут временно оставить детей дома.