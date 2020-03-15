Подмосковным родителям рассказали, как отпросить ребенка из школы на время борьбы с COVID-19

В Министерстве образования Московской области объяснили, как правильно написать заявление о свободном посещении школы ребенком. По решению родителей дети могут оставаться дома, пока в регионе действуют повышенные меры по борьбе с коронавирусом.

Как рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, мама или папа школьника может написать сообщение классному руководителю через Школьный портал. Для этого нужно в личном кабинете зайти в «Сообщения» и ввести там имя и фамилию педагога. Об этом сообщил Telegram-канал московского областного штаба по борьбе с коронавирусом.

В письме нужно написать период свободного посещения. Он не должен превышать одной рабочей недели. На следующие дни нужно писать еще одну записку учителю. При этом оставшийся дома ребенок продолжит получать домашнее задание. Его можно посмотреть на Школьном портале.

Московская область усилила меры по защите жителей от заражения новым типом коронавируса. В регионе временно запрещены любые массовые мероприятия численностью более пяти тысяч человек. Люди, вернувшиеся из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании или других стран с неблагоприятной обстановкой, должны уйти на двухнедельный карантин. Что касается детей, то школы не закрыты на карантин. Там каждое утро проверяют температуру учеников и при малейших признаках ОРВИ отправляют их лечиться домой. При этом родители при желании могут временно разрешить детям не ходить на занятия.