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    03 августа 2020, 10:54

    Российские студенты стали больше списывать из-за удаленки

    Дарья Бунякова

    Преподаватели вузов раскритиковали удаленный формат обучения. Большинство педагогов заявило, что студенты начали больше списывать или вовсе просили другого человека сдать за себя экзамены.
    Российские студенты стали больше списывать из-за удаленки

    Сотрудники Минобрнауки и РАНХиГС провели опрос среди преподавателей российских вузов, чтобы узнать их отношение к удаленному обучению. Они выяснили, что 51,2% педагогов недовольны увеличившимся количеством случаев плагиата и списываний. Кроме того, они рассказали, что за студентов пытались сдать экзамены другие люди.

    При этом 49,6% преподавателей поставили за летнюю сессию больше хороших оценок, чем в прошлом году. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на исследование. Опрос проводился с 25 июня по 10 июля. Экзамены в дистанционном формате принимали 87,1% преподавателей. Удаленный режим работы 66,8% опрошенных назвали «неудобным» или «скорее неудобным». Противоположного мнения придерживается только 31% педагогов.

    Студентов в России перевели на дистанционное обучение из-за ситуации с распространением коронавируса. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова уже сообщила, что большая часть вузов готова к началу учебного года 1 сентября. При этом некоторые учебные заведения откроются только 14 сентября.

    Новости SMI.FM