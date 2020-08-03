Российские студенты стали больше списывать из-за удаленки

Преподаватели вузов раскритиковали удаленный формат обучения. Большинство педагогов заявило, что студенты начали больше списывать или вовсе просили другого человека сдать за себя экзамены.

Сотрудники Минобрнауки и РАНХиГС провели опрос среди преподавателей российских вузов, чтобы узнать их отношение к удаленному обучению. Они выяснили, что 51,2% педагогов недовольны увеличившимся количеством случаев плагиата и списываний. Кроме того, они рассказали, что за студентов пытались сдать экзамены другие люди.

При этом 49,6% преподавателей поставили за летнюю сессию больше хороших оценок, чем в прошлом году. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на исследование. Опрос проводился с 25 июня по 10 июля. Экзамены в дистанционном формате принимали 87,1% преподавателей. Удаленный режим работы 66,8% опрошенных назвали «неудобным» или «скорее неудобным». Противоположного мнения придерживается только 31% педагогов.

Студентов в России перевели на дистанционное обучение из-за ситуации с распространением коронавируса. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова уже сообщила, что большая часть вузов готова к началу учебного года 1 сентября. При этом некоторые учебные заведения откроются только 14 сентября.