Часть вузов смогут начать работу только 14 сентября

«Что касается вузов — 92% вузов также планируют начать сезон с 1 сентября, остальные с 14 сентября. Но в случае необходимости вузы могут перенести срок начала учебного года не более чем на два месяца», — пояснила Голикова на совещании у президента Владимира Путина по санитарно-эпидемической ситуации в стране.

В Минпросвещения ранее сообщили, что учебный год для школьников начнется традиционно с 1 сентября. При этом дети будут заниматься очно. По словам министра просвещения Сергей Кравцова, дистанционное обучение при всех его удобствах не рассматривается как дополнительная мера.

При этом в первые две недели обучения в школах будут работать медики. Врачи будут следить за здоровьем детей. Об этом Минпросвещения договорилось с Министерством здравоохранения.

К учебе в вузах с 1 сентября готовятся много учеников, сдавших ЕГЭ. При этом в Подмосковье количество стобалльников в этом году выросло на 70%. А школьник из Костромы смог сдать единый экзамен на 400 баллов.