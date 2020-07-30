Выпускник из Подмосковья получил на ЕГЭ 100 баллов по двум предметам и поделился советом

В Подмосковье завершился основной период сдачи ЕГЭ. В этом году, по предварительным данным, более 700 школьников области сумели набрать максимальный балл. Многих из них ждет особое поощрение за успехи. В прямом эфире телеканала «360» ребят поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев, а один из стобалльников поделился советом.

В этом году количество стобалльников в Подмосковье увеличилось на 70% по сравнению с 2019-м. Максимальный балл уже получили 726 учеников. И это промежуточные данные, поскольку результаты тестирований по биологии, иностранным языкам и предметам, сданным в резервные дни, еще неизвестны.

Источник фото: телеканал «360»

Те же, кто уже может гордиться своими успехами, дают напутствие нынешним десятиклассникам. В эфире телеканала «360» к ним обратился выпускник Балашихинской школы № 5 Олег Жуков. Он набрал максимальный балл дважды — по истории и русскому языку.

«Придется учиться, готовиться, упорно готовиться. Сойдет любое учебное пособие, лишь бы оно читалось не сквозь строчки», — отметил выпускник.

Юношу поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, а также поблагодарил учителей за их труд.

«Хочу поблагодарить педагогов и учителей, которые воспитывают. Ну и ребят, потому что усердие должно быть. Чтобы преподаватель дал знания, а ты выдал два раза по 100 баллов, все-таки должно быть усердие. Олег, думаю, это наше совместное желание — поблагодарить всех учителей, особенно тех, кто стабильно дает высокий результат», — сказал он.

Особенно глава региона отметил ценность совместных усилий в такое непростое время.

«Олег, удачи тебе. Не забывай своих учителей, которые в очень сложный, непростой год, в который пришлось применять дистанционные технологии, смогли подготовить ребят. Как говорится, мы видим результат», — подчеркнул Воробьев.

Всем педагогам, которые подготовили стобалльников, выплатят премию в размере ста тысяч рублей. Также денежное поощрение получат выпускники, набравшие максимальный балл по двум или более предметам. Такую практику губернатор ввел в прошлом году. Всего ЕГЭ сдали более 36 тысяч школьников Подмосковья.