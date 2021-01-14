Рособрнадзор опроверг планы по отмене ОГЭ

В Рособрнадзоре объявили, что не рассматривают вопрос об отмене ОГЭ. Ранее СМИ написали, что в Госдуме приступили к разработке проекта, отменяющего обязательный экзамен для тех школьников, которые не планируют после девятого класса поступать в средние специальные учебные заведения.

«Вопрос об отмене ОГЭ на постоянной основе не рассматривается и, более того, не будет поддержан ни профессиональным сообществом, ни обучающимися. <…> По поводу законопроекта — во-первых, на сегодняшний день с ним мы не ознакомлены», — передает ТАСС слова представителя пресс-службы Рособрнадзора.

В ведомстве отметили, что позиция Рособрнадзора будет подготовлена и направлена в соответствии с установленными процедурами. Представители также добавили, что на сегодняшний день не видят необходимости в отмене ОГЭ. Так как при отмене экзаменов, по их мнению, показатели результатов обучения «могут быть снижены».

Сегодня стало известно, что в Госдуме приступили к разработке проекта, отменяющего обязательный ОГЭ для тех школьников, которые не планируют после девятого класса поступать в средние специальные учебные заведения. Об этом газете «Известия» рассказал зампредседателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев. Документ должны рассмотреть весной этого года.

Однако первый зампредседателя комитета ГД по науке и образованию Олег Смолин считает, что школьникам надо дать право выбора — сдавать традиционный или стандартизированный экзамен.

В начале января Минпросвещения исключило ЕГЭ по иностранному языку из списка обязательных.