В Госдуме задумали отменить ОГЭ

В российской Госдуме приступили к разработке проекта, отменяющего обязательный ОГЭ для тех школьников, которые не планируют после девятого класса поступать в средние специальные учебные заведения. В перспективе депутаты не исключают и полную отмену основного госэкзамена.

Об этом газете «Известия» рассказал зампредседателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев. Соответствующий документ нижняя палата парламента рассмотрит в марте–апреле 2021 года.

«На первом этапе можно оставить обязательный ОГЭ тем, кто планирует уйти из школы после девятого класса, чтобы они могли поступать в средние специальные учебные заведения на конкурсной основе. В перспективе же полная отмена ОГЭ», — добавил Максим Зайцев.

По его словам, оба стандартизованных экзамены отражают не реальные знания, а только навыки, полученные при подготовке к ним.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец сообщила изданию, что оба экзамена за десять с лишним лет существования дискредитировали себя.

«Нам сообщили, что в этом году в Москве предлагают отменить сочинение в базовом ЕГЭ. Таким образом нарушается главный принцип ЕГЭ — равные условия для всех. А разные задания — это, конечно же, разные условия. Писать сочинение объективно труднее, чем выполнять другие задания по этому предмету», — подчеркнула она.

Первый зампредседателя комитета ГД по науке и образованию Олег Смолин считает, что школьникам надо дать право выбора — сдавать традиционный или стандартизированный экзамен.

В Минпросвещения считают, что школьники привыкли к формату ОГЭ, он комфортен и понятен, позволяет объективно определять уровень полученных знаний. Не видят необходимости отменять ОГЭ и в Рособрнадзоре.

«Экзамены — дополнительная мотивация для обучающихся. Более того, опыт их проведения показывает, что ОГЭ отражает реальные знания детей, его результаты объективны», — ответили в ведомстве на запрос «Известий».

Минпросвещения исключило ЕГЭ по иностранному языку из списка обязательных.