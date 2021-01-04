ЕГЭ по иностранному языку исключили из списка обязательных

Обязательными остались только единые госэкзамены по русскому и математике. Иностранный язык попал в список предметов по выбору. Одиннадцатиклассники могут сдавать ЕГЭ по английскому, немецкому, французскому, испанскому или китайскому.

Также среди предметов по выбору остались физика, химия, информатика, биология, география, история, обществознание, литература, родной язык и родная литература.

Ранее планировалось включить иняз в список обязательных ЕГЭ с 2022 года. Осенью 2020 года Совет по государственным образовательным стандартам при Минпросвещения решил оставить иностранный язык предметом по выбору.

Как заявляли в Рособрнадзоре, отказ от ЕГЭ связан с неравенством обучения иностранным языкам в крупных городах и в глубинке.

Между тем, в проектах ЕГЭ и ОГЭ 2021 года появилось несколько изменений. Экзамен по информатике будет полностью компьютеризированным. В ЕГЭ по обществознанию появятся вопросы о поправках к Конституции. А в госэкзамене по истории изменили формат исторического сочинения.