Результаты ЕГЭ опубликуют на «Госуслугах»

Участники Единого государственного экзамена могут узнать свои результаты на портале «Госуслуг». Информация появится в разделе «Документы» в подразделе «Образование. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Узнать результаты проверки знаний могут жители из всех регионов. Сейчас на портал загружаются данные экзаменов, которые прошли в досрочный период.

В этом году проведение Единого государственного экзамена разделили на три части. Первый, досрочный, начался 21 марта и закончился в пятницу, 15 апреля. Основной пройдет с 26 мая по 2 июля и начнется с экзаменов по географии, литературе и химии.

Дополнительный этап сдачи ЕГЭ пройдет с 5 по 20 сентября. В этом году ученики старших классов, эвакуированные из Донецкой и Луганской народных республик смогут сдать ЕГЭ и ОГЭ вместе с выпускниками российских школ, куда их зачислили.

Сегодня Рособрнадзор опубликовал расписание Основного государственного экзамена для девятиклассников.