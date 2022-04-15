Названы даты проведения Основного государственного экзамена

Министерство просвещения и Рособрнадзор утвердили даты проведения Основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников девятых классов школ. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, расписание предусматривает отведение двух дней по самым массовым экзаменам в основной период. Речь идет о русском языке, математике и обществознанию.

Окончательное решение о проведении экзаменов в один день или в два дня примут власти регионов в зависимости от технологических ресурсов и наличия достаточного количества преподавателей.

Проверка знаний девятиклассников начнется с экзаменов по иностранным языкам, которые пройдут 19 и 20 мая. Начиная с 23 по 24 мая школьники начнут сдавать ОГЭ по математике. Экзамен по обществознанию пройдет 27 и 28 мая.

Экзамены по истории, физике, биологии и химии проведут 1 июня. Знание русского языка у девятиклассников проверя 7 и 8 июня. ОГЭ по биологии, информатике, географии, химии и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) проведут 15 июня. Для тех, кто не успел на экзамены по физике, информатике и ИКТ еще одну проверку знаний проведут 22 июня. В этот же день пройдет ОГЭ по литературе.

Резервные дни для сдачи ОГЭ по всем предметам назначили на срок с 4 по 9 июля.