Рособрнадзор заявил об отсутствии планов переносить ЕГЭ в России из-за ситуации на Украине

Сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не планируют переносить в России из-за военной операции на Украине. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

«Перенос сроков проведения ЕГЭ в настоящее время не рассматривается», — сказали в ведомстве.

В этом году проведение ЕГЭ разделено на три периода: досрочный (он пройдет с 21 марта по 15 апреля), основной (он запланирован с 26 мая по 2 июля) и дополнительный (5-20 сентября). Основной период ЕГЭ-2022 начнется с экзаменов по географии, литературе и химии.

В Рособрнадзоре отметили, что беженцы из ЛНР и ДНР, зачисленные в российские школы, смогут сдать ЕГЭ и ОГЭ вместе с другими выпускниками.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что прибывающим из ДНР и ЛНР выпускникам окажут помощь с зачислением в российские школы.

Как указывали в пресс-службе Минпросвещения, всем детям, прибывающим с территорий Донецкой и Луганской народных республик, помогут с зачислением в учебные заведения, также им предоставят учебники.