Образование 01 сентября 2023, 16:57 Путин указал на развитие института наставничества в России Путин: в России уделяют большое значение институту наставничества РИА «Новости»

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В России большое значение уделяют развитию института наставничества. Об этом заявил президент Владимир Путин на уроке «Разговор о важном».

«Мы в целом уделяем этому [институту наставничества] больше значение, этот институт развиваем как только можно и где только можно. В том числе это надо делать в научной сфере», — подчеркнул он.

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Глава государства обещал проработать этот вопрос. Занимающиеся наставничеством люди получат дополнительный стимул, добавил он.

Также в беседе со школьниками Путин порассуждал о понятии любимого и нелюбимого предмета. По словам главы государства, во время учебы нужно работать прежде всего над собой. А на отношение к предметам влияет желание самого ребенка и то, как их преподают учителя. Российский лидер уточнил, что всегда сам выбирал из того, что есть.

Путин затронул и тему развития сферы беспилотников. Как отметил президент, она развивается в мире и имеет чрезвычайно важное значение.