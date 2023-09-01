Образование 01 сентября 2023, 16:56 Путин объяснил, почему стоит уходить от понятия любимых и нелюбимых предметов в школе Путин предложил уйти от понятия любимых и нелюбимых предметов в школе РИА «Новости»

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Отношение к школьным предметам у учеников во многом связано с тем, как их преподают, влияет и желание самих детей познавать большее, отметил президент России Владимир Путин. Так глава государства ответил на вопрос о любимом предмете в школьные годы во время открытого урока «Разговор о важном».

«Я в старших классах учился в школе с химическим профилем и углубленным изучением физики и математики. И быстро решил для себя, что хочу поступать на юрфак. <…> Я как-то никогда не думал [о том, какой предмет нелюбимый]. И исходил из того, что есть», — пояснил президент.

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Путин выразил уверенность, что понятие любимого или нелюбимого предмета не играет большого значения. В процессе учебы и не только всем нужно работать над собой.

«Знания не только накапливаются, чтобы их применяли. Особенно из разных областей. Они формируют личность, характер, мировоззрение. Вот что очень важно. И дают такие навыки, которые пригодятся в жизни», — объяснил он.

По словам президента, если человек не чувствует общество, не знает истории своей страны, сориентироваться в системе ценностей ему будет очень сложно.

«Безусловно, нужно иметь широкий взгляд на жизнь, на вещи, которые тебя окружают, иначе получать удовольствие от жизни будет получить практически невозможно», — подчеркнул Путин, добавив, что выступает за то, чтобы уходить от понятия «любимый или нелюбимый» предмет.