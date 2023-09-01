Общество 01 сентября 2023, 17:02 Путин допустил, что России может не хватить миллиона новых специалистов по БПЛА Путин: России может не хватить и миллиона новых специалистов по беспилотникам РИА «Новости»

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Сфера беспилотной техники имеет чрезвычайно важное значение и приобретает все большее развитие в мире, отметил президент России Владимир Путин, выступая на открытом уроке «Разговор о важном». На фоне этого, по мнению главы государства, стране может не хватить даже миллиона специалистов по беспилотникам.

Глава государства напомнил, что в России есть отдельная программа, в рамках которой до 2023 года в стране должны подготовить миллион специалистов в области беспилотных летательных аппаратов.

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«И может, этого не хватит. Конечно, есть ряд ограничений [на использование БПЛА]», — заметил президент.

Он напомнил, что эти ограничения связаны с обеспечением безопасности, но вместе с тем не способствуют развитию сферы.

Отвечая на вопрос одного из участников встречи, попросившего о строительство копто-парков, где могли бы проводить тренировки для детей, Путин отметил, что в Москве такие есть.

«Тебя услышат в Татарстане (автор вопроса живет в этой республике, — прим. ред.). Думаю, там тебя услышат и сделают [такой копто-парк]», — заключил глава государства.