Эксклюзив 20 марта 2024, 10:24 Проблемы нет. Депутат призвал вузы разрешить студентам-медикам практику в зоне СВО Депутат Леонов: вузы могут разрешить студентам-медикам практику в зоне СВО АГН Москва/Global Look Press

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Избирательный штаб Владимира Путина пожаловался на проблему студентов-медиков. Их волонтерство в зоне проведения спецоперации отказались засчитывать как летнюю практику. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил «360», что этот вопрос напрасно вынесли на уровень президента, так как его могли решить в самих вузах.

«Не вижу проблемы. Потому что студент-медик может отрабатывать практику в любой больнице. Другое дело, если это вопрос не лечебной практики, а они там таскают мешки или еще что-то делают, но не занимаются медицинской практикой», — сказал он.

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Сергей Леонов сказал, что проблему оформления летней практики студентов-медиков в прифронтовых госпиталях и зоне СВО действительно нужно решать. Однако сделать это можно без обращения к президенту России, в правительство или Минздрав. Достаточно обратиться к руководству медвуза.

«Я не вижу необходимости в решении этого вопроса на уровне президента. Потому что он даже не законодательный. Максимум, что нужно, это приказ Минздрава, даже не постановление правительства. А вообще, это решается на берегу в высшем учебном заведении», — сказал он.

Владимир Путин неоднократно отмечал важную роль медработников в зоне СВО. Он назвал оказание помощи бойцам важнейшей составляющей успеха.