Спецоперация 18 июня 2023, 03:50 Минобороны показало работу госпиталя в зоне СВО Минобороны: в честь Дня медработника в зоне спецоперации наградили врачей в погонах

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В честь Дня медицинского работника Минобороны опубликовало в своем Telegram-канале кадры работы врачей мобильного госпиталя на Купянском направлении. На видео запечатлена большая палатка, где есть все необходимое для оказания первой помощи — от перевязочных столов до рентгена и аппарата УЗИ.

Здесь врачи извлекают осколки, зашивают раны, накладывают гипс, делают перевязки и прививки. Затем пациентов отправляют в различные военные медучреждения для дальнейшего лечения. Однако медики оказывают помощь не только раненым. Лечат здесь бойцов и с более привычными заболеваниями.

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«Здесь купируют острые неврологические заболевания, болезни сердца, обострения хронических болезней, лечат травмы, ушибы и переломы», — рассказали в министерстве.

Врачей госпиталя поздравили с праздником и вручили им медали «За укрепление боевого содружества». Медработников поблагодарили за мужество, стойкость и высокий профессионализм и пожелали им крепкого здоровья и успехов в службе.

Ранее президент Владимир Путин поздравил медиков с профессиональным праздником. Особые слова благодарности он выразил тем, кто трудится в зоне спецоперации и в Донбассе.