Последний звонок для школьников Подмосковья покажут онлайн. Выпускников поздравит Zivert

Выпускники из Подмосковья смогут отметить последний звонок вместе онлайн. Для этого нужно будет подключиться к трансляции в 14:00 25 мая.

Трансляция общеподмосковного последнего звонка будет идти на канале YouTube губернатора региона Андрея Воробьева.

Воробьев лично поздравит школьников с окончанием учебы и ответит на вопросы выпускников. Вместе с губернатором на связь выйдут шесть ребят из разных концов Московской области.

Кроме того, для школьников выступит Юлия Зиверт, известная как Zivert.

Из-за пандемии коронавируса школьники с марта перешли на дистанционное обучение. Последние звонки и выпускные тоже решили оставить онлайн.

ЕГЭ в этом году будут сдавать только те школьники, которые собираются поступать в вузы. Как объявил на этой неделе президент Владимир Путин, сдача экзаменов начнется 29 июня. В этот день школьники будут будут сдавать географию, литературу и информатику. Основная волна экзаменов продлится до 20 июля, когда пройдет ЕГЭ по иностранным языкам.

Поступать на бакалавриат в 2020 году разрешили в августе, но уже 1 сентября вузы готовятся начать новый учебный год.