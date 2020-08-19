Подмосковным учителям разъяснили правила ношения масок в школах

Меньше двух недель остается до первого звонка в российских школах. Подмосковные учащиеся начнут новый учебный год не дистанционно, но по новым правилам. Чтобы минимизировать риск заражения, учителя в некоторых ситуациях должны будут надевать маски.

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина пояснила «360», что учителя должны будут использовать средства защиты при индивидуальной работе со школьниками при дистанции менее полутора метров.

«То есть учитель наклонился к ребенку или он что-то ему индивидуально объясняет, сидя рядом с ним, тогда необходимо надеть маску. Если ребенок дальше чем полтора метра, маску надевать не нужно», — отметила она.

Новые правила будут касаться не только средств индивидуальной защиты. Теперь в классах будут стоять бактерицидные лампы и антисептики. Учителя будут сами приходить на занятия к школьникам, которым не придется больше переходить из одного кабинета в другой.

Расписание сделают индивидуальным для каждого класса и закрепят определенный стол в столовой. Все сотрудники подмосковных школ уже сдали тесты на коронавирус. В течение учебного года они будут регулярно проходить медосмотры.