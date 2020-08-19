Подмосковным учителям разъяснили правила ношения масок в школах
Министр образования Московской области Ирина Каклюгина пояснила «360», что учителя должны будут использовать средства защиты при индивидуальной работе со школьниками при дистанции менее полутора метров.
«То есть учитель наклонился к ребенку или он что-то ему индивидуально объясняет, сидя рядом с ним, тогда необходимо надеть маску. Если ребенок дальше чем полтора метра, маску надевать не нужно», — отметила она.
Новые правила будут касаться не только средств индивидуальной защиты. Теперь в классах будут стоять бактерицидные лампы и антисептики. Учителя будут сами приходить на занятия к школьникам, которым не придется больше переходить из одного кабинета в другой.
Расписание сделают индивидуальным для каждого класса и закрепят определенный стол в столовой. Все сотрудники подмосковных школ уже сдали тесты на коронавирус. В течение учебного года они будут регулярно проходить медосмотры.