Маски для учителей и постоянная дезинфекция. Каким будет новый учебный год в школах Подмосковья

Все подмосковные школы откроются для очного посещения 1 сентября. В них будут проводить регулярную дезинфекцию, при входе поставят антисептики, а учителя при индивидуальной работе с учениками будут надевать маски. О мерах безопасности рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Все школы у нас открываются для очного посещения. 1 сентября все дети Московской области придут в школы. 1 сентября мы планируем принять 942 тысячи детей, это на 38 тысяч больше, чем в прошлом году», — заявила Ирина Каклюгина.

Министр отметила, сейчас эпидемическая обстановка позволяет открыть школы и начать учебный год за партами. Главное — соблюдать правила безопасности.

«Для нас всегда была приоритетом безопасность детей. Сейчас, особенно после пандемии, мы с коллегами и с Роспотребнадзором уделяем пристальное внимание безопасности. Здесь мы будем соблюдать все меры», — уточнила Каклюгина.

Первое правило — дезинфекция. Все помещения продезинфицируют перед открытием школы. И потом обработку будут проводить регулярно. Дезинфицировать будут классы, коридоры, столовые, туалеты и другие помещения. Также обязательным станет проветривание кабинетов.

Всем — и школьникам, и учителям — на входе будут измерять температуру. Ирина Каклюгина объяснила, что ждет ребенка, если у него будет повышенная температура.

«Если температура будет завышена, ребенок до занятий допускаться не будет. Если его привел родитель, то, соответственно, он с родителем должен будет пойти домой и вызвать врача. Если ребенок пришел без родителя, он изолируется. Мы вызываем скорую. Либо родители приходят за ребенком, забирают его и отводят домой», — сказала министр.

Во всех школах Подмосковья введут кабинетную систему. Теперь за каждым классом закрепят кабинет. И учителя будут приходить к детям, а не наоборот, как это было раньше.

«Исключение, конечно, составляют те предметы, где требуются лаборатории. Это химия, физика, биология, физкультура. Здесь, конечно, мы выстроим расписание так, чтобы максимально, скажем так, минимизировать перемещения детей», — пояснила Каклюгина.

Во всех школах обязательным станет наличие антисептиков, масок, перчаток и приборов для обеззараживания воздуха. Родители не должны покупать ничего из списка. Этим займутся школы. Соответствующее поручение уже поступило всем руководителем. В каждом учебном учреждении должен быть недельный запас средств индивидуальной защиты и санитайзеров.

Ношение масок для учителей будет обязательным только при индивидуальной работе с ребенком.

«Учитель надевает маску только при индивидуальной работе с ребенком. Если учитель стоит у доски, объясняет урок, маску надевать ему не нужно. Если дистанция между учителем и ребенком меньше 1,5 метра, то есть учитель наклонился к ребенку или он что-то ему индивидуально объясняет, сидя рядом с ним, тогда необходимо надеть маску. Если ребенок дальше чем 1,5 метра, маску надевать не нужно», — подчеркнула Каклюгина.

А вот остальные работники, особенно сотрудники пищеблока, должны носить маски постоянно. Всю еду, уточнила министр, будут готовить в перчатках.

Ношение средств индивидуальной защиты для детей необязательно.

«Детям маску надевать не нужно. Но если вдруг родители изъявили желание, что их ребенок должен ходить в школу в маске, пожалуйста. Это решение родителей, ребенка, если он взрослый. Никто снимать с него маску не будет. Если в этом есть необходимость, дети могут находиться в масках», — сказала Ирина Каклюгина.

Проверка готовности школ к началу учебного года проводится регулярно. Министерство находится на связи с руководителями школ.