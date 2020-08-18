Школы в Подмосковье начнут работу без приставки «онлайн». Но новые правила все же появятся
Больше никакой очереди на входе, для порядка еще и яркая разметка на полу. Пока еще есть время привыкнуть к новинкам. Сейчас как раз открыты школьные оздоровительные лагеря. И речь не только про обязательные замеры температуры и антисептики. По новым правилам каждый класс будет учиться только в одном помещении, и следовать до него лучше по спецразметке.
Каждая школа нацелена на то, чтобы дети проводили как можно больше времени только среди своих одноклассников. Это снижает риски заражения. Поэтому классам и выделяют отдельные кабинеты. Ходить никуда не нужно. Учителя сами придут к уроку.
Маски в классе не обязательны. Ни детям, ни учителям. Если только речь не об индивидуальном занятии. Каждый кабинет и так практически стерилен. Везде бактерицидные лампы и антисептики. За пределами классов тоже безопасно.
Чтобы в коридорах было просторно, день каждого класса распланируют. У кого-то первый урок начнется в 8:00, у кого-то — в 8:30. На счет столовой правила те же.
«За каждым классом — определенный стол. В одну перемену кушают ребята за зелеными табличками, в другую — за оранжевыми», — рассказала заведующая производством пищеблоком школы № 34 г. о. Подольск Наталья Евсеенко.
Все сотрудники школ сдали тесты на коронавирус и регулярно проходят медосмотры.