Школы в Подмосковье начнут работу без приставки «онлайн». Но новые правила все же появятся

В сентябре школьные двери откроются для учеников, как прежде — до пандемии. И новый учебный год в подмосковном Подольске, как и во всем регионе, начнется без приставки — онлайн, но по новым правилам. Чтобы оградить детей от коронавируса.

Больше никакой очереди на входе, для порядка еще и яркая разметка на полу. Пока еще есть время привыкнуть к новинкам. Сейчас как раз открыты школьные оздоровительные лагеря. И речь не только про обязательные замеры температуры и антисептики. По новым правилам каждый класс будет учиться только в одном помещении, и следовать до него лучше по спецразметке.

Источник фото: телеканал «360»

Каждая школа нацелена на то, чтобы дети проводили как можно больше времени только среди своих одноклассников. Это снижает риски заражения. Поэтому классам и выделяют отдельные кабинеты. Ходить никуда не нужно. Учителя сами придут к уроку.

Фото: Телеканал «360»

Маски в классе не обязательны. Ни детям, ни учителям. Если только речь не об индивидуальном занятии. Каждый кабинет и так практически стерилен. Везде бактерицидные лампы и антисептики. За пределами классов тоже безопасно.

Чтобы в коридорах было просторно, день каждого класса распланируют. У кого-то первый урок начнется в 8:00, у кого-то — в 8:30. На счет столовой правила те же.

«За каждым классом — определенный стол. В одну перемену кушают ребята за зелеными табличками, в другую — за оранжевыми», — рассказала заведующая производством пищеблоком школы № 34 г. о. Подольск Наталья Евсеенко.

Все сотрудники школ сдали тесты на коронавирус и регулярно проходят медосмотры.