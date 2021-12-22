Отец девятилетней студентки МГУ подаст в суд на университет

Нарушений в ходе экзамена на факультете психологии МГУ с участием девятилетней студентки не было. Об этом в беседе с Lenta.ru заявила пресс-секретарь факультета Александра Долгих. Она отметила, что до сих пор непонятно, на каком основании отец девятилетней студентки Евгений Тепляков намерен подавать в суд на руководство вуза.

Она пояснила, что экзамен на психологическом факультете девочка сдавала на основании правил образовательного процесса, которые действуют в вузе уже очень много лет.

«Ничего специального [для девочки] мы не придумывали. Не было ни задачи, ни потребности в этом», — подчеркнула Александра Долгих.

Пресс-секретарь факультета отметила, что девятилетняя студентка сдает сессию досрочно, потому что на этом настоял ее отец. При этом от консультации со специалистами, которые помогли бы разработать индивидуальный подход в обучении его дочери, он отказался.

Отдельно пресс-секретарь отметила, что когда Евгений Тепляков вступил в конфликт и потасовку с охраной, он чуть не задел собственную дочь, которая стала свидетелем потасовки.

Накануне Евгений Тепляков заявил, что его девятилетнюю дочь продержали на экзамене полтора часа вместо положенных 20 минут, которые она должна была отвечать. Он пояснил, что пытался узнать, почему девочку держат так долго. Когда ему не ответили, он пошел выяснять все самостоятельно.

В пресс-службе факультета психологии МГУ заявили, что все было не так. Во время экзамена девятилетняя студентка не смогла правильно ответить на вопрос и заплаканная выбежала из аудитории. Ее отец пытался ворваться в кабинет, где находились преподаватели, но его задержала охрана вуза. Под горячую руку мужчины попал один из сотрудников кафедры факультета.