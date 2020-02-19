    19 февраля 2020, 12:52

    Омбудсмен Володарский рассказал о судьбе китайских студентов в России

    Ольга Ситникова

    Омбудсмен в сфере образования при уполномоченном при президенте России по правам предпринимателей Амет Володарский заверил, что отсутствие студентов из КНР не станет проблемой для России. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Володарский обратил внимание, что студентов-китайцев гораздо больше США и Великобритании, чем в России.

    «У нас в основном китайцы выбирают филологию и другие гуманитарные направления или узконаправленные специальности, которые есть в Московском государственном техническом университете им. Н. Э. Баумана, там не больше сотни таких студентов. Массово наше образование не пострадает, в этом я не сомневаюсь», — подчеркнул омбудсмен.

    По его словам, российские вузы редко приглашают профессоров из Китая.

    «Более того у нас нет китайских профессоров… Они есть, но это единичные случаи, когда отдельные университеты приглашают профессоров. И нужно сказать, что второй семестр уже начался и все, кто хотел, уже здесь», — резюмировал Володарский.

    Ранее для граждан Китая временно закрыли въезд в Россию. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан подчеркнул, что Россия предупредила руководство страны о решении. Закрытие границы связано с распространением коронавируса.