Омбудсмен Володарский рассказал о судьбе китайских студентов в России

Володарский обратил внимание, что студентов-китайцев гораздо больше США и Великобритании, чем в России.

«У нас в основном китайцы выбирают филологию и другие гуманитарные направления или узконаправленные специальности, которые есть в Московском государственном техническом университете им. Н. Э. Баумана, там не больше сотни таких студентов. Массово наше образование не пострадает, в этом я не сомневаюсь», — подчеркнул омбудсмен.

По его словам, российские вузы редко приглашают профессоров из Китая.

«Более того у нас нет китайских профессоров… Они есть, но это единичные случаи, когда отдельные университеты приглашают профессоров. И нужно сказать, что второй семестр уже начался и все, кто хотел, уже здесь», — резюмировал Володарский.

Ранее для граждан Китая временно закрыли въезд в Россию. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан подчеркнул, что Россия предупредила руководство страны о решении. Закрытие границы связано с распространением коронавируса.