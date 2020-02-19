Власти КНР оценили запрет на въезд китайцев в Россию

По информации «Газеты.ru», Гэн Шуан отметил, что Россия «решительно поддерживает Китай в борьбе с эпидемией». Тем не менее, для профилактики и контроля за эпидемией вынуждена принять «ряд ограничительных мер».

Ранее китайцам временно запретили въезд в Россию. Политологи рассказали «360», как это повлияет на отношения между с Китаем.