Власти КНР оценили запрет на въезд китайцев в Россию
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан подчеркнул, что Россия предупредила руководство страны о временном запрете на въезд для китайских граждан. Закрытие границы связано с распространением коронавируса. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации «Газеты.ru», Гэн Шуан отметил, что Россия «решительно поддерживает Китай в борьбе с эпидемией». Тем не менее, для профилактики и контроля за эпидемией вынуждена принять «ряд ограничительных мер».
Ранее китайцам временно запретили въезд в Россию. Политологи рассказали «360», как это повлияет на отношения между с Китаем.