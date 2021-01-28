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    28 января 2021, 21:36

    Очное обучение в МГУ возобновят 8 февраля

    Александра Ломейко

    Студенты вернутся в аудитории МГУ 8 февраля. Вуз возобновляет очное обучение, сообщило РИА «Новости» в Telegram.

    Соответствующий приказ подписал ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

    На днях министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков пообещал, что студенты снова смогут учиться очно в ближайшее время.

    На дистанционное обучение учащихся высших учебных заведений Москвы перевели на фоне борьбы с распространением COVID-19.

    Москва постепенно снимает введенные из-за этого ограничения. Это стало возможным благодаря улучшению ситуации с коронавирусом в городе. Недавно перестало быть обязательным требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций на удаленку. Кафе, барам и ночные клубам снова разрешили обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00.

    Дальнейший формат обучения для всех вузов, подведомственных столичному правительству, должны выбрать до 6 февраля.

    На минувшей неделе число новых случаев заражения в городе не превышало 2-3 тысяч ежедневно. В профильных стационарах освободилось свыше 50% мест. Показатели стали лучшими с начала лета 2020 года.