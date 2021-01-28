Очное обучение в МГУ возобновят 8 февраля

Соответствующий приказ подписал ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

На днях министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков пообещал, что студенты снова смогут учиться очно в ближайшее время.

На дистанционное обучение учащихся высших учебных заведений Москвы перевели на фоне борьбы с распространением COVID-19.

Москва постепенно снимает введенные из-за этого ограничения. Это стало возможным благодаря улучшению ситуации с коронавирусом в городе. Недавно перестало быть обязательным требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций на удаленку. Кафе, барам и ночные клубам снова разрешили обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00.

Дальнейший формат обучения для всех вузов, подведомственных столичному правительству, должны выбрать до 6 февраля.

На минувшей неделе число новых случаев заражения в городе не превышало 2-3 тысяч ежедневно. В профильных стационарах освободилось свыше 50% мест. Показатели стали лучшими с начала лета 2020 года.